Ärger in der Mitte: Pfister kritisiert Nationalrat für Teilnahme an Fasnachtsumzug

Die Polizei stand am Montag in Einsiedeln im Dauereinsatz. Am Morgen strömten hunderte Fasnächtler auf die Strassen um dem sogenannten Sühudiumzug beizuwohnen. Der Umzug hatte ohne Bewilligung stattgefunden, die Polizei liess in vorerst gewähren. Nach dem Umzug begann die Polizei Mahnungen und letztendlich auch Bussen zu verteilen. So wurde die illegale Veranstaltung aufgelöst.

Trotz allem liessen sich Jugendliche nicht davon abhalten, am Abend nach 20 Uhr am Bahnhof weiterzufeiern. Gemäss eines Blick-Leserreporters (20) hätten sich nochmals rund 100 Personen versammelt und ausgelassen gefeiert. Andere Medien berichten von 30 Personen. Gegen 22 Uhr soll die Polizei am Bahnhof eingetroffen sein und durchgegriffen haben. Die Ansammlung wurde aufgelöst. Gegen 23 Uhr war der Bahnhof geräumt.

Die Kantonspolizei Schwyz bestätigt gegenüber PilatusToday und Tele 1 einen grösseren Einsatz in der Nacht. Genauere Angaben folgen.

(red.)