Auch Take Aways gibt es immer noch. Doch der Restaurant-Erfahrung am nächsten kommt vielleicht doch das Wohnmobil-Dinner: Man wählt ein Restaurant aus, fährt selbst dahin und bestellt etwas von der Karte.

Um dieser Tage so etwas ähnliches wie einen Restaurantbesuch geniessen zu können, muss man erfinderisch werden. Der einfachste Weg ist wohl, sich etwas nach Hause liefern zu lassen. Auch bei einer Übernachtung im Hotel ist unter Umständen ein Essen via Roomservice möglich.

Zahlreiche Anmeldungen

Dass dies so ist, zeigt nicht zuletzt das grosse Interesse, dass dem Wohnmobil-Dinner entgegengebracht wird. Bei der Seelust in Egnach etwa gibt es bereits zahlreiche Anmeldungen. Auch im Kanton Graubünden ist die Nachfrage da. Die Angestellten des Berghotels Sartons in Valbella konnten kurz nach der Info über die sozialen Medien die ersten Gäste begrüssen.

Der Post wurde hundertfach geteilt. Die beiden Restaurants sind aber bei weitem nicht die einzigen. Auch im FM1-Land gibt es weitere Möglichkeiten für Wohnmobil-Dinner – siehe folgende Karte.