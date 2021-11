Kaum ist der Advent da: Weihnachtssongs dominieren Spotify-Charts

Der erste Schnee des Winters, pünktlich zum Adventsbeginn, bringt die Schweizerinnen und Schweizer in Weihnachtsstimmung. Das zeigt ein Blick auf die aktuellen Spotify-Charts – am ersten Adventssonntag landeten auf den ersten 20 Plätzen der Rangliste des Streamingdiensts gleich 15 Lieder mit Bezug zur Weihnachtszeit.

Den ersten Platz machen dabei die beiden Evergreens «All I Want for Christmas Is You» von Mariah Carey und «Last Christmas» von Wham aus. Am ersten Adventstag behielt Mariah Carey mit knapp 60'000 Streams ihres Songs die Oberhand.

In den Charts finden sich weitere Klassiker wie «Feliz Navidad» von José Feliciano auf Platz zehn, aber auch neuere Werke wie «Mistletoe» von Justin Bieber auf Platz 14 oder «Snowman» von Sia auf Platz 18.

Wie jedes Jahr gilt: Geniessen wir die Lieder so lange wir können – schon bald einmal dürften sie dem ein oder anderen wieder zu den Ohren herauskommen.

(con)