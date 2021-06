Kein Badewetter in Aussicht: Am Sonntag kommen die nächsten Gewitter

An einem Tag scheint die Sonne, am anderen fegen Unwetter vorbei. Das Wetter macht momentan gefühlt, was es will – auch in den nächsten Tagen. «Grund ist ein Höhentief, das in den letzten Tagen über Westeuropa lag, und in der schwülwarmen Südwestströmung für kräftige Gewitter sorgte», sagt Mladen Marijanović von MeteoNews Schweiz gegenüber FM1Today. Auf Badewetter könne man sich in den nächsten Tagen deshalb nicht freuen.

«Unsicher, ob und wo es zu unwetterartigen Gewittern kommt»

«Am Donnerstag gibt es teilweise noch Regen, am Nachmittag reisst es dann auf», so der Meteorologe. Am Freitag und Samstag wird es in der Ostschweiz mit rund 20 bis 23 Grad relativ freundlich. «Am Freitag ist es schön mit Quellwolken und lokalen Schauern in den Bergen.» Am Samstag sei das Wetter morgens noch recht sonnig, am Nachmittag würden Wolken aufziehen und es könne am Abend zu Regenschauern kommen. «Am Sonntag ist es vermehrt gewitterhaft. Es ist aber noch relativ unsicher, ob und wo genau es wieder zu unwetterartigen Gewittern kommt.»

So viel Regen wird alle 30 bis 50 Jahre gemessen

Seit zwei Wochen zieht ein Gewitter nach dem anderen über die Schweiz. Die Gewitter bringen oft Starkregen, Hagel und Sturmböen mit sich. Bei den Unwettern vergangene Woche ist lokal oft innert einer Stunde so viel Regen gefallen, wie das alle 30 bis 50 Jahre der Fall ist, schreibt die Nachrichtenagentur SDA.

Schuld soll eine süd- bis südwestliche Höhenströmung sein, in der wir uns seit längerer Zeit befinden. Wieso die Gewitter aber derart heftig ausfallen, ist unklar. SRF-Meteorologe Thomas Bucheli sagte in einer Meteosendung am vergangenen Donnerstag: «Wenn Sie mich fragen, ob der Klimawandel Schuld sei an diesen extremen Wetterverschiebungen, dann muss ich Ihnen klar sagen: Nein, nicht der Klimawandel ist schuld, das ist der Klimawandel.»

(gbo)