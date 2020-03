Die Kantischüler und Studentinnen müssen Daheim bleiben, die ersten Schulen bieten bereits Onlineunterricht an.

Einige Lehrer, Köchinnen, Kellner und Verkäuferinnen haben seit heute «zwangsfrei». Was macht man da an einem Dienstag? Klar: Zalando leer kaufen und die Netflixserie schauen, die schon lange wartet. Und dann das Grosi anrufen, das man ja gerade nicht besuchen darf.

Netflix nur noch ausserhalb der Bürozeiten?

Das Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) des Bundes will dem nun entgegenwirken, der Bundesrat fordert die Bevölkerung und Unternehmen dazu auf, auf datenintensive Nutzungen wie Streaming oder Videokonferenzen womöglich zu verzichten, wie die NZZ heute schreibt.

Politikerin Edith Graf-Litscher appelliert an den gesunden Menschenverstand. «Wenn ganze Familien von Zuhause aus arbeiten, kann es sein, dass man irgendwann Prioritäten setzen muss. Dann kann es sein, dass man tagsüber auf den Netflix-Film verzichten muss. Wir leben in einer ausserordentlichen Situation, wichtig ist die Eigenverantwortung und Solidarität», sagt die Thurgauer SP-Nationalrätin.

An eine Aufhebung der Netzneutralität durch den Bundesrat glaubt Graf-Litscher nicht. «Wir müssen jetzt einfach Prioritäten setzen. Alle Aktivitäten im Zusammenhang mit der gesundheitlichen Versorgung stehen im Vordergrund. Jeder ist selbst dafür verantwortlich, dass eine massive Netzüberlastung verhindert wird.»

Sparen mit den Daten

Nicht nur Unternehmen müssen in Zeiten des Coronavirus also sparen, um sich selbst zu schonen. Sparen: Auch beim Datenvolumen. Man muss sich die Frage stellen, ob es wirklich eine Videokonferenz braucht, oder ob man gewisse Sachverhalte auch via Telefonkonferenz oder gar durch ein Telefon mit einer Einzelperson lösen kann.

Swisscom arbeitet an Kapazitätsausbau

Weil es am Montag zu Engpässen bei der Netzversorgung kam, arbeitet die Swisscom gerade daran, ihre Kapazität zu erweitern. Gemäss «Persönlich.com» verzeichnete sie am Montagmorgen drei Mal mehr Telefonanrufe über das Mobilfunknetz wie an einem normalen Montag, auch die Festnetztelefonie sei angestiegen.

Rein technisch gesehen könnte der Bund bei Engpässen einzelne Services wie Youtube, Spotify oder Netflix einschränken, sagt Franz Grüter, SVP-Nationalrat. «Alles in allem funktioniert unsere Datenversorgung. Trotzdem kann es zu einer Überlastung kommen, das sieht man auch an Grossanlässen wie der Street Parade oder an Silvester», sagt der IT-Unternehmer. Würde es dazu kommen, hätte der Bund das Recht, die Netzneutralität aufzuheben und gewisse Dienste zu sperren.

Gegenüber der NZZ bestätigt das Generalsekretariat des Uvek: «Sollten gravierende Engpässe entstehen, hat der Bund die Möglichkeit, nicht versorgungsrelevante Dienste einzuschränken oder zu blockieren».

Festnetz bietet genug Kapazität

Dass es dazu kommt, glaubt Grüter aber nicht. Um den Netzwerk-Kollaps vorzubeugen rät er, auf das Festnetz auszuweichen. «Im Bereich Festnetz sind wir gut gerüstet, wo wir vor allem in Ballungszentren Engpässe haben, ist in der mobilen Versorgung. Wenn die Leute Zuhause über das mobile Netz ins Internet gehen, dann kann das zu Problemen führen.»

Die Situation zeige, dass die Menschheit heute auf ein gutes Netz angewiesen ist. «Ohne gute und stabile Datenverbindung funktioniert ein Land heute nicht mehr», sagt Grüter.

Und wenn Homeoffice, Streamingdienste und Swisscom TV nicht mehr nebeneinander funktionieren, gibt es auch noch das gute alte Buch oder für die Kids Stifte und Papier.