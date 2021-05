Kein stabiles Hoch in Sicht – und so wird der Sommer

«Das warme Wochenende war nur ein Intermezzo in einem kühlen und verregneten Frühling», sagt Roger Perret, Meteorologe bei Meteonews. Die Aussichten: Spätestens am Dienstag wird es wieder kühl und regnerisch und dies bis Ende Woche. Auch wenn wir das Gefühl haben, die warme Jahreszeit lasse ewig auf sich warten, zeigt einen Blick auf die Statistik: «Die ersten Sommertage gibt es in der Regel zwischen Mitte April und Mitte Mai», sagt Perret.

Weniger Gewitter, Dürregefahr

Während im Alpenraum die vorhergesagte positive Temperaturanomalie zwischen plus 1 und plus 1,5 Grad liegt, beträgt die Abweichung im Norden von Deutschland nur noch rund plus 0,5 Grad. Direkt an der Nordsee und auf den Britischen Inseln ist sogar ein durchschnittlich temperierter Sommer möglich. Solche Wetterlagen würden im Alpenraum zu weniger Gewittern und eine grössere Dürregefahr führen.