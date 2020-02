Kein Winter und es stürmt alle paar Tage

Bereits wenige Tage nach dem Sturmtief Petra warnen Meteorolgen vor einem neuen Sturm mit Orkanböen. In der Nacht von Sonntag auf Montag soll es erneut stark winden. Innerhalb von zwei Wochen nun bereits zum dritten Mal.

Dass es anfangs Jahr so viel stümt, sei nicht normal, aber könne vorkommen, sagt Roger Perret, Meteorologe von Meteonews Schweiz. «Wir sind dieses Jahr lange verschont geblieben. Während die Stürme über Skandinavien und Grossbritannien zogen, waren wir im Hoch.» Es handle sich hierbei aber um ganz normale Winterstürme, welche oftmals in Serien kommen. Theoretisch sei aber zu erwarten, dass sich solche Sturmsituationen im Winter in den kommenden Jahren häufen. «In der Atmosphäre hat es mehr Energie, da es immer wärmer wird», erklärt Perret.