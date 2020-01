Das Coronavirus hält die Welt in Atem, in China breitet sich die Krankheit schnell aus und in Europa wurden die ersten Fälle bestätigt. Wir halten euch hier über die neusten Entwicklungen auf dem Laufenden.

Die aktuellen Fakten zur Lungenkrankheit Das Virus ist Anfang Jahr in der Stadt Wuhan in China ausgebrochen. Wissenschaftler gehen davon aus, dass der Infektionsherd ein Fischmarkt war.

In China breitet sich die Krankheit rasant aus.

Es gibt bereits erste bestätigte Erkrankungen in Frankreich und Deutschland.

In der Schweiz sind mehrere Verdachtsfälle aufgetreten, bis anhin gibt es aber keine bestätigten Fälle.