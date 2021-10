Keine Gratistests und 50-Franken-Impfprämie: 5 Fragen und Antworten

Wie komme ich zu einem 50-Franken-Gutschein?

Die Gutscheine bekommen Personen, die andere Leute von der Impfung überzeugen können. Lässt sich eine ungeimpfte Person impfen, kann sie eine andere Person als Vermittlerin angeben. Die Kantone stellen die Gutscheine aus und entscheiden auch, wofür diese eingesetzt werden können.

Dieser Vorschlag des Bundesrates geht jetzt zuerst in die Konsultation. Bis am 6. Oktober können die Kantone ihre Meinung dazu abgeben, der Bundesrat entscheidet dann am 13. Oktober.