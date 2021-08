Keine Massnahmen und gebührenpflichtige Tests: Das musst du jetzt wissen

Was hat der Bundesrat am Mittwoch beschlossen?

Der Bundesrat hat weder Verschärfungen noch Lockerungen der Massnahmen beschlossen. Weil alle Impfwilligen in der Schweiz geimpft sind, geht die Schweiz nun in die Normalisierungsphase über. In dieser Phase nimmt man Ansteckungen in Kauf, weitere Verschärfungen der Massnahmen werden nur beschlossen, wenn sich eine Auslastung der Spitäler abzeichnen würde.

Zudem hat der Bundesrat eine Änderung bei der Teststrategie in die Vernehmlassung in die Kantone gegeben. Die fünf Selbsttest, die in Apotheken bezogen werden können, sowie die Antigenen-Schnelltests sollen ab Oktober kostenpflichtig werden.

Für wen werden die Tests gebührenpflichtig?

Die Selbst- und die Schnelltests werden zukünftig für alle gebührenpflichtig, die ohne Symptome testen lassen wollen. So müssen ab Oktober beispielsweise Ferien- oder Partygänger für die Kosten eines Antigen-Schnelltests (54 Franken) selbst aufkommen. Ausgenommen von gebührenpflichtigen Tests sind Personen, die sich nicht impfen lassen können, sowie Kinder unter 12 Jahren. Auch bei Personen, die sich mit Symptomen testen lassen, und Personen, die an repetitiven Tests teilnehmen, werden die Kosten nach wie vor übernommen.

Die kostenpflichtigen Tests sind noch nicht definitiv beschlossen. Der Bundesrat hat die Idee zur Vernehmlassung in die Kantone geschickt. Wenn diese damit einverstanden sind, wird die Änderung ab Oktober in Kraft treten.