Die Stimmberechtigten entscheiden am 7. März über ein schweizweites Verhüllungsverbot. Der Bundesrat und das Parlament haben sich gegen die Initiative ausgesprochen und einen Gegenvorschlag ausgearbeitet, der bei einer Ablehnung in Kraft treten würde.

Im «TalkTäglich» nimmt Bundesrätin Karin Keller-Sutter (FDP) Stellung zur bevorstehenden Abstimmung.

Frau Keller-Sutter, braucht die Schweiz ein Verhüllungsverbot?

Karin Keller-Sutter: Bei einem neuen Gesetz muss man sich immer zwei Dinge fragen: Ist es nötig? Und welche Wirkung hat es? Dieses Gesetz ist nicht nötig. Sieht ein Kanton ein Problem, kann er selbst entscheiden. Und zur Wirkung: Es würde sich nichts verändern. Weder die Sicherheit würde erhöht werden, noch würden Frauen freier sein.

Wieso ist das Gesetz nicht nötig?

Keller-Sutter: Ich habe noch nie eine Burka in der Schweiz gesehen. Frauen mit einer Niqab schon eher, aber hauptsächlich an der Zürcher Bahnhofstrasse oder in Genf. Das sind Touristinnen aus den Golfstaaten. In der Schweiz gibt es rund 20 bis 30 Niqab-Trägerinnen. Das sind Schweizerinnen, die zum Islam konvertiert sind.