Kind oder Tier im heissen Auto: Darf ich die Scheibe einschlagen?

Ein Bild eines abgestellten Autos mit einem Kleinkind darin sorgt auf Social Media für Auffuhr. Eine Frau hat in der Ostschweiz kürzlich beobachtet, wie eine Mutter ihr Kind für etwa zehn Minuten im Auto liess, während sie in einem Geschäft etwas besorgte. Das Auto sei mit verschlossenen Fenstern bei etwa 20 Grad in der Sonne gestanden, so das Mitglied der Facebook-Gruppe «Rennleitung SG». Der Post löste eine Diskussion aus, darüber, was die Frau hätte tun sollen. Einige Userinnen und User hätten die Scheibe des Autos eingeschlagen, kommentieren sie. Die Polizei erklärt nun gegenüber FM1Today, wie man sich in einem solchen Fall verhalten sollte.