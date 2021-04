Kaum sind die Ostern vorbei, kommen die Ferien angerast. Viele haben ab kommender Woche Frühlingsferien – doch was kann unternommen werden, ohne dafür ins Ausland zu gehen und bevor es so richtig warm ist? Wir haben elf Ausflugstipps für dich.

In vielen Ostschweizer Kantonen haben die Kinder ab nächster Woche Frühlingsferien. Doch was kann man tun bei diesem unsicheren Aprilwetter? Wir haben elf Tipps für gutes aber auch schlechtes Wetter. Auf Inlines durch die Linthebene Es gibt diverse Touren, um die Linthebene auf Rollen mit Inlines oder dem Velo zu erkunden. Eine Tour führt beispielsweise über etwas mehr als 24 Kilometer von Uznach nach Schmerikon. Dabei startet man in Uznach, fährt weiter nach Benken, dann über Kaltbrunn nach Schänis. Dort kann man mit etwas Glück den startenden Kleinflugzeugen am Flugplatz Schänis zuschauen. Von Schänis geht es schliesslich bis nach Schmerikon. Es können auch ausgehend von Kaltbrunn schöne Inline-Rundtouren bis nach Schänis und zurück gemacht werden.

In der Linthebene lässt es sich gut Velo fahren oder inlinen. © KEYSTONE/Alessandro Della Bella

Die grösste Spieleisenbahn Europas Im Museum Erlebniswelt Toggenburg in Lichtensteig steht die grösste Modelleisenbahn Europas. Immer am Mittwoch, Samstag und Sonntag gibt es Bahnvorführungen. 15 Züge drehen gleichzeitig ihre Runden vor Panoramabildern des Alpsteinmassivs. Nebst Zügen gibt es derzeit eine Sonderausstellung zum Thema «Kreatives aus Metall».

Im Museum Erlebniswelt Toggenburg in Lichtensteig steht die grösste Modelleisenbahn Europas. © zVg

Klettern und Bouldern in Chur Die Kletterhallen der Schweiz sind derzeit für über 20-Jährige geschlossen. Allerdings gibt es einzelne Hallen, die draussen die Möglichkeit zum Klettern anbieten. So gibt es beispielsweise in Chur draussen einen Boulderblock. Allerdings dürfen sich im Boulderbereich des Kletterzentrum Ap'n Daun nicht mehr als 15 Personen aufhalten – Reservationen sind nicht möglich. Nebst Aussenbereichen von Kletterhallen gibt es diverse Klettergärten oder Bouldergebiete in der Ostschweizer Natur, die bereits jetzt genutzt werden können.

Der Boulder-Aussenbereich in Chur ist für alle geöffnet – allerdings gibt es eine Beschränkung von 15 Personen. © zVg

Murmeli retten auf dem Märchenweg Samnaun Auf einer kleinen Rundwanderung können in Samnaun auf dem Märchenweg an verschiedenen Stationen spannende Geschichten der beiden Murmeli Murmina und Murmin gelesen werden. Ausserdem gibt es verschiedene Holzfiguren zu bestaunen. Die Kinder können aber nicht nur zuhören, sondern selbst Aufgaben lösen.

Märchenweg in Samnaun mit Rätseln zu Murmeltieren. © zVg

Escape Room durch St.Galler Altstadt Da Gruppenkuscheln in einem Escape Room aufgrund des Coronavirus derzeit schwierig ist, besteht in St.Gallen die Möglichkeit eines Outdoor Escape Rooms. Es gibt verschiedene Fälle in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Beispielsweise gibt es die Operation Mindfall in der die Weltbevölkerung gerettet werden muss oder aber das Outdoor-Rätsel «Rettet das Bratwurst Rezept» – inklusive Erfrischungsstopps bei St.Galler Bars. Die Escape Rooms müssen im Vorherein gebucht werden.

Escape Room Outdoor in St.Gallen: Rätselraten für Kinder und Erwachsene in der St.Galler Altstadt. © zVg

Tour de Thur von Wildhaus nach Wil Wer sich für dieses Jahr eine etwas längere, aber einfache Wanderung vorgenommen hat, kann sich für diese Weitwanderung entscheiden. Sie führt von Wildhaus der Thur entlang nach Wil. Allerdings müssen für diese Wanderung mehrere Tage (rund drei Tage) eingeplant werden und man ist pro Tag fünf bis sechs Stunden unterwegs. Die einzelnen Etappen der Tour de Thur sind hier gut beschrieben – inklusive Übernachtungsmöglichkeiten.

Entlang der Thur von Wildhaus nach Wil. © FM1Today/Lara Abderhalden

Blumenpracht im Botanischen Garten St.Gallen Im Frühling lohnt sich natürlich immer auch ein Besuch im Botanischen Garten St.Gallen. Da blüht es wie verrückt und es können spezielle Führungen gebucht werden. Da viele Pflanzen in Gewächshäusern sind, kann dieser Tagesflug auch bei schlechtem Wetter stattfinden.

Im Botanischen Garten in St.Gallen blühen im Frühling viele Pflanzen. © FM1Today/Fabienne Engbers

Frühlings-Skifahren oder Schnee-Yoga In Graubünden versprechen diverse Skigebiete wie Davos oder Laax auch in den Frühlingsferien noch schneereiche Pisten. Nebst dem Skifahren besteht beispielsweise in Corviglia in St.Moritz auch die Möglichkeit, Schnee-Yoga zu machen.

Viele Skigebiete in Graubünden bleiben auch über die Frühlingsferien geöffnet. © KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

Fünf-Schlösser-Tour: Mit dem Velo durch zwei Länder Reisen im Ausland ist derzeit schwierig, dennoch gibt es ein Land, das es nicht zu vernachlässigen gilt und in das problemlos eingereist werden kann: Das Fürstentum Liechtenstein. Die Fünf-Schlösser-Tour führt von Buchs vom Schloss Werdenberg über die Burg Wartau, zum Schloss Sargans, zur Burg Gutenberg und schliesslich zum Schloss Vaduz. Zu bestaunen gibt es auf dieser Tour nicht nur Schlösser und schöne Städte sondern auch ein tolles Alpenpanorama und den Rhein.

Das Schloss Vaduz kann auf der Fünf-Schlösser-Radtour entlang des Rheins bestaunt werden. © KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

Auf die Plätze, fertig, los – ab die Go-Karts Eine von vielen Go-Kart-Bahnen in der Schweiz steht in Sulgen. In kleinen Gefährten kann draussen um die Kurven gefahren werden. Die Rennstrecke drausse ist offen für alle. Drinnen dürfen maximal fünf Personen bis und mit Jahrgang 2001 sein.

Die Aussenanlage der Go-Kart-Bahn in Sulgen ist für alle geöffnet. © zVg

Hören, fühlen, sehen – Sinnepark in Ebnat-Kappel Wer gerne nicht allzu steil und im Schutze des Waldes unterwegs ist – ist bei einem Spaziergang im Sinnepark in Ebnat-Kappel am richtigen Ort. An verschiedene Stationen im und ausserhalb des Waldes können bereits ganz kleine Kinder verschiedene Spiele spielen, Töne hören oder Sachen sehen. So gibt es einen grossen Fernsehen aus Holz, einen Barfuss-Weg oder Löcher im Stein, in die man hineinschreien und verschiedene Geräusche wahrnehmen kann.

Im Sinnepark in Ebnat-Kappel können Kinder auf einer Wanderung verschiedene Sinne entdecken. © zVg