Seit sieben Jahren wohnt Armin Zimmermann bei der Familie Keller direkt neben der Schnellfahrer-Strecke. Genauer gesagt am «Kellersrank», die zweite Kurve am Stoss bei Altstätten. Sie wurde nach der Familie benannt, die seit dutzenden Jahren dort wohnt. Die Familie und Zimmermann sind begeistert von den Fahrzeugen, die im Sekunden-Takt am Haus vorbeifahren.

Lärm-Display ist kontraproduktiv

So wie Armin Zimmermann denken aber nur die wenigsten Anwohner in der Umgebung Altstätten. Die Gegner, unter anderem der Verein «Anstoss», versuchen seit Jahren, die lauten Motorgeräusche mit Massnahmen zu bekämpfen. Seit neuestem steht am Stoss ein grosses Display, welches die Verkehrsteilnehmenden sensibilisieren soll. Davon hält Zimmermann aber nicht sehr viel. «Dezibel-Angaben schrecken nicht ab. Eher sticheln sie an, das Maximum auf der Anzeige zu erreichen.»



«Wer am Stoss wohnt, der weiss, dass es laut ist»

Zimmermann hat allgemein wenig Verständnis für die Lärm-Gegner. «Wer an den Stoss zieht, der weiss, dass es laut sein wird.» Ausserdem gewöhne man sich mit der Zeit an die Verkehrsgeräusche. Doch auch Zimmermann kennt Grenzen. «Illegale Manipulationen am Töff oder Auto müssen gebüsst werden. Ausserdem finde ich es nicht sehr cool, wenn die Lenker ihre Fahrzeuge derart umbauen, dass der Lärm nicht mehr erträglich ist.» Auch wenn sich Autos am frühen Sonntagmorgen ein Rennen liefern und die Motoren extra laut aufheulen lassen, ist Zimmermann etwas genervt.



Auto in Hauswand gedonnert

Neben eindrücklichen Fahrzeugen hat Zimmermann auch schon wüste Szenen miterleben müssen. «Es ist schon ein Auto in unser Haus gedonnert. Nicht selten überschlägt es ein Auto auf der Wiese nebenan. Es sind auch schon Töfffahrer bei der Kurve rausgeschleudert.»