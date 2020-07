Lippenstift, Mascara und Co: So viel geben wir für Kosmetik aus

Das Kosmetiktäschli findet man praktisch in jeder Handtasche und jedem Rucksack. Dort drin sind so Sachen wie Kopfwehtabletten, Handcrème oder Make-Up. Gerade bei Frauen ist das Necessaire sehr umfangreich. Im Durchschnitt hat eine Schweizerin bis zu 22 Produkte darin, braucht davon aber nur 13 regelmässig. Für Kosmetika gibt eine Frau gut und gerne rund 240 Franken im Jahr aus.

Das findet man typischerweise in der Kosmetiktasche einer Frau.

Männer geben im Jahr 151 Franken für Kosmetika aus und kaufen sie oft nicht mal selbst. 36 Prozent der Herren haben zugegeben, dass ihre Partnerin, Verlobte, Ehefrau oder Mutter für sie einkaufen geht. Schweizer Männer kaufen nur neue Produkte, wenn ihre leer sind und orientieren sich dabei am Preis und der Marke.

Bei dieser Umfrage wurden 9300 Personen im Alter von 18 bis 50 aus 44 verschiedenen Ländern befragt.

Was hast du alles in deinem Kosmetiktäschli? Schreibe es in unsere Kommentare.

(red.)