Löwe Radja lebt nicht mehr

Radja wurde vergangene Woche für einen Untersuch narkotisiert, weil er Darmprobleme hatte. Obwohl der Eingriff erfolgreich verlief, hatte er am Freitag wieder einen Darmvorfall. Weitere Untersuchungen und Behandlungen hätten Radjas Lebensqualität stark beeinträchtigt und wären aufgrund seines hohen Alters auch mit grossen Risiken verbunden gewesen, schreibt der Zoo Zürich in einer Medienmitteilung. Der Zoo entschied sich deshalb, Radja einzuschläfern. Mit knapp 16 Jahren gehörte er zu den ältesten Asiatischen Löwen in europäischen Zoos.

Der Löwe kam 2005 in einem französischen Zoo zur Welt und lebte seit 2007 in Zürich. Er zeugte im Zoo Zürich sieben Jungtiere. Radjas Körper wird derzeit in der Pathologie des Tierspitals untersucht.

