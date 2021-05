LSD, Kokain und Ecstasy – «Gröbere» Drogenparty mit 40 Personen aufgelöst

Ordentlich gefeiert haben am Samstagabend 40 Personen in Oberegg. Die Partygänger hielten sich nicht an die Covid-Schutzmassnahmen. Zudem tauchten beim Besuch der Polizei mindestens sechs verschiedene Sorten von Drogen auf. Diverse Anzeigen wurden ausgesprochen – eine Person war sogar zur Verhaftung ausgeschrieben.

«Die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden hat am Samstagabend Wind bekommen von einer Party, einer gröberen Party in einem abgelegenen Ferienhaus», sagt Mediensprecher Roland Koster. Vom Teenager bis zum 50-Jährigen Bei der entsprechenden Kontrolle wurde festgestellt, dass sich im Ferienhaus 40 Personen im Alter zwischen 16 und 50 Jahren aufhielten. Die Partymeute hielt sich demnach «in keiner Weise an die Covid-Schutzmassnahmen». Alle Anwesenden wurden mit einer Busse von 100 Franken belegt, die Veranstalter wurden bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Die meisten Anwesenden stammen gemäss Koster nicht aus der Region Oberegg. Marihuana, Haschisch, Kokain, Ecstasy, MDMA und LSD Beim Besuch der Polizei entdeckten die Beamten überdies, dass sich die Partygänger grosszügig mit Drogen eingedeckt hatten. «So wurden Marihuana, Haschisch, Kokain, Ecstasy, MDMA und LSD gefunden», sagt Koster. Viele der kontrollierten Personen standen offensichtlich unter Drogeneinfluss. Verschiedene Anzeigen wegen Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden ausgesprochen. Person zur Verhaftung ausgeschrieben Im Zuge der Personenkontrolle wurde ebenfalls festgestellt, dass eine Person zur Verhaftung polizeilich ausgeschrieben war. Sie hatte eine Busse nicht bezahlt und war das Geld noch schuldig. Da die Person an besagtem Abend finanziell flüssig war, musste sie nicht mitgenommen werden.

(red.)