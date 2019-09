Wer denkt, dass man Bier nur als Durstlöscher brauchen kann, der liegt falsch, denn Bier kann auch ein Lebensretter sein. Dies demonstrierte ein Mann in Deutschland, als der Motorraum seines Autos in Flammen aufging.

Er war gerade auf der A3 unterwegs und hielt in Hösbach im Landkreis Aschaffenburg in Bayern an, weil er seltsame Geräusche hörte. Der Mann fuhr zur Seite und entdeckte Flammen im Motorraum. Im selben Moment folgte wohl ein Geistesblitz und er holte einige Bierflaschen aus dem Auto, kippte diese über die Flammen und stoppte so den Brand. Von Seiten der Polizei hiess es, der Mann habe perfekt reagiert. Laut «tz.de» kam die Feuerwehr nicht mehr zum Einsatz.