Ein Mann hat am Donnerstagnachmittag in Winterthur Wülflingen in der Öffentlichkeit mit einer Schusswaffe hantiert und dadurch einen Grosseinsatz der Polizei ausgelöst. Er konnte von den Einsatzkräften verhaftet werden.

