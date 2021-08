Der Bundesrat traf sich am Mittwoch das erste Mal nach den Sommerferien zu einer gemeinsamen Sitzung. An einer Medienkonferenz verkündete Alain Berset, dass die Schweiz nun in die Normalisierungsphase gehe. Ansteckungen müsse man in Zukunft in Kauf nehmen. Die Medienkonferenz gibt es im Ticker zum Nachlesen.

Alain Berset informierte über die neusten Entscheide des Bundesrats. © Keystone