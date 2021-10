Massnahmen-Kritiker treffen in Zürich auf Velo-Gegendemo

Am Samstagnachmittag haben sich am Zürcher Hauptbahnhof Gegner der Corona-Massnahmen zu einer Kundgebung versammelt. Etwa zur gleichen Zeit startete am Zürcher Löwenplatz eine Velo-Gegendemonstration. Beide Kundgebungen fanden unbewilligt statt. Direkt vor dem Bahnhofsgebäude trafen die beiden Gruppierungen dann aufeinander. Danach setzte sich der Demozug in Bewegung.

