«Aufgrund dessen, was ich aus den Spitälern höre, ist das ein Problem», zitierte die NZZ am Sonntag den Präsidenten der kantonalen Gesundheitsdirektoren, Lukas Engelberger. Viele Covid-Patienten haben offenbar einen Migratinonshintergrund und sind eben erst aus den Ferien zurückgekehrt. Dies wird von verschiedenen Spitälern und Gesundheitsdirektoren gesagt, allerdings laut NZZ am Sonntag nur hinter vorgehaltener Hand.

«Hoher Anteil Covid-Patienten mit Migrationshintergrund»

Im «Tagesanzeiger» sprach aber kürzlich Hans Pargger, Leiter der Intensivstation am Universitätsspital Basel, Klartext: «Wir haben einen hohen Anteil an Patienten mit Migrationshintergrund. Manche wollten sich nicht impfen lassen. Andere haben nicht gemerkt, dass sie sich hätten impfen lassen sollen.»

Offensichtlich hat die Impfkampagne diese Bevölkerungsgruppen bis jetzt kaum erreicht. Die Kantone verstärkten dem Artikel zufolge ihre Bemühungen und wollen per Whatsapp, mit Flyern, über Vereine, Integrationsstellen oder Botschaften an die Migrantinnen und Migranten gelangen.