Mit Beil und Messer bewaffnet: Streit in Wohnung eskaliert

Am Sonntagabend ist es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in St. Gallen zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen. Dabei kam auch ein Beil zum Einsatz. Ein Mann wurde schwer verletzt.

Zum Streit kam es an der Speicherstrasse in der gemeinsamen Wohnung einer 31-jährigen Frau und ihres 30-jährigen Freundes. Gemäss bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei haben zwei Männer im Alter von 28 und 32 Jahren geklingelt. Zuerst liess das Paar die Wohnungstüre geschlossen, schliesslich gelangten die beiden Besucher doch in die Wohnung. Dort kam es um 18.15 Uhr zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen den vier Personen. Die beiden eindringenden Männer setzten ein Beil und ein Messer ein. Beim Streit wurde ein Mann schwer, ein weiterer Mann unbestimmt, ein dritter Mann und die 31-jährige Frau leicht verletzt. Das Motiv der Tat wird nun untersucht. Laut Polizeiangaben hatten die beiden Bewohner die Gäste gekannt. (red.)