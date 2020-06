Mann steckt in Zürcher Club mehrere Personen mit Coronavirus an

Wochenende für Wochenende öffnen Clubs ihre Türen. Es wird ausgelassen gefeiert – Corona scheint in den Hintergrund gerückt zu sein. Nun ist es in einem Zürcher Nachtclub zu einem Superspreader-Event gekommen, 300 Personen mussten in Quarantäne. Die St.Galler Kantonsärztin Danuta Reinholz glaubt, dass die SwissCovid-App in solchen Fällen helfen würde.

«Es kann vermehrt zu grossangelegten Quarantänen nach Partynächten kommen»

«Wenn die Abstandsregeln und Hygienemassnahmen nicht mehr konsequent eingehalten werden, kann es vermehrt zu solchen grossangelegten Quarantänen nach Partynächten kommen», sagt die Kantonsärztin zu FM1Today. In Nachtclubs könne es ungemütlich sein, die Abstandsregeln einzuhalten, deshalb sei die Angabe der Kontaktdaten essenziell. In jenem Fall des Zürcher Nachtclubs hatten viele Feiernde falsche Kontaktangaben gemacht. «Es ist absolut möglich, die Kontaktdaten mit beispielsweise einer ID-Kontrolle zu überprüfen», so Reinholz. Auch schriftliche Voranmeldungen mit einer verbindlichen Unterschrift seien eine Option.