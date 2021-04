Bei den berühmten Panini-Bildern hat sich im Grunde seit Tag eins nicht viel verändert: Es sind Porträt-Fotos von Fussballern, mit denen sich der italienische Konzern eine goldene Nase verdient. Beständigkeit seit 1961 in Ehren, doch sollte man Blick und Geldbörse nicht vor einer künstlerischen Alternative aus der Schweiz verschliessen.

Künstler aus aller Welt

Die Illustrationen für das (normalerweise) alle zwei Jahre erscheinende Tschuttiheftli steuern Künstler aus aller Welt bei. Darunter aber auch sehr lokale – etwa Nicole Blattmann aus Trogen, die Zeichnungen für das Tschuttiheftli beisteuern durfte (FM1Today berichtete). Dies eigentlich für die Ausgabe 2020, welche aber mit der EM auf dieses Jahr verschoben wurde.

Eine EM, die es so noch nicht gegeben hat. Verteilt auf Stadien und Länder in ganz Europa (und Baku in Asien), dazu eine nie dagewesene pandemische Herausforderung. Das Tschuttiheftli trägt diesen Umständen teilweise Rechnung.

«Den Nationalismus aufbrechen»

Ein grosses Fussballturnier ist immer ein Kampf der Nationen. Auch wer sich mit Land und Flagge sonst nicht gross identifiziert, verfolgt die Spiele seiner Nationalmannschaft oft gebannt und leidet mit seinen Landsmännern- und Frauen mit. In der Regel ist das ein Zusammenrücken im positiven Sinn – auch mit Fans des sportlichen Gegners, denen man frech, aber freundlich begegnen soll.

Auf diese freundliche Durchmischung setzt auch das diesjährige Tschuttiheftli. «Es gibt bei dieser Ausgabe zwei Wege, die Bilder einzukleben. Einmal klassisch nach Nationen und andererseits nach Künstler. Dazu haben die Bilder zwei verschiedene Nummern erhalten», sagt David Glanzmann vom Tschuttiheftli-Vorstand gegenüber FM1Today.

Bis anhin illustrierte ein Künstler jeweils eine ganze Mannschaft im selben Stil. Dieses Mal eine zufällige Auswahl von Spielern. Klebt man also nach Nationen ein, hat man am Ende eine bunte Sammlung von verschiedenen Stilen. Oder man sortiert nach Künstlern und Stil und hat am Ende eine Auswahl von Nationen auf einer Seite.