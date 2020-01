Ein fettes Auto, Ferien im Luxushotel oder Kaviar. Wer träumt nicht alles vom Sechser im Lotto? Für Hunderte Leute in der Schweiz erfüllte sich dieser Traum – dank eines Lottoscheins. Hier ein paar Zahlen und Fakten zu 50 Jahren Swiss Lotto.

Der höchste Lottogewinn…

…im Schweizer Zahlenlotto liegt bei 48'598'075.75 Schweizer Franken. Diesen Betrag gewann jemand am 23. August 2014. Die damaligen Lottozahlen waren 3, 4, 7, 21, 22, 23 und die Glückszahl 2.

Die Zahl 36…

…wurde in den letzten 50 Jahren am häufigsten gezogen, nämlich ganze 497 Mal. Dicht auf die 36 folgen die Zahlen 18 und 1. Die Zahl, die in der Geschichte des Schweizer Zahlenlottos am seltensten gezogen wurde, ist die 37. Bei den Glückszahlen ist übrigens die Zahl 4 Spitzenreiterin.