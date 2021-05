Mit Skaterschuh zur Kultmarke: Vans-Gründer ist tot

Die Idee war simpel: Einen günstigen Schuh von hoher Qualität direkt ab Werk verkaufen. Dazu gründete Paul Van Doren 1966 die Van Doren Rubber Company in Anaheim, im Süden Kaliforniens.

Eine richtige Zielgruppe gab es damals noch nicht, doch mit einem Schuh sollte sich die Firma komplett wandeln. Ein Schuh aus Segeltuch wandelte sich in der aufkeimenden Skater-Szene zum Sneaker der Wahl. Heute ist dieser Schuh als «Authentic» bekannt.

Weil die Skater jung waren und tendenziell eher wenig Geld hatten, durften sie bei Vans die Schuhe einzeln kaufen und mussten nicht immer gleich ein Paar erwerben. Van Doren hatte ein wachsendes Zielpublikum entdeckt. Schon in den 1970er-Jahren wurden die Schuhe gemeinsam mit den Vorreitern des Skate-Sports ganz nach ihren Bedürfnissen entwickelt.

«Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Vans keine wirkliche Ausrichtung. Wir wollten einfach die besten Schuhe machen», schreibt Van Doren in seiner Autobiographie. «Dank der Skater hatten wir plötzlich einen Sinn.»

Vans war nicht mehr nur ein Schuh, es war eine Lebenseinstellung. Bis zu den 1980er-Jahren gab es schon fast hundert Vans-Läden, die meisten davon in Kalifornien. Unterdessen schwörten auch die Surfer und BMX-Fahrer auf die Sneakers.

Mit Teenie-Komödie zu Weltruhm

Den Durchbruch ausserhalb dieser Bubble gelang Vans eher durch Zufall. Sean Penn, der einen Surfer spielte, trug 1982 in der Teenie-Komödie «Fast Times at Ridgemont High» («Ich glaub‹, ich steh› im Wald») die berühmten Slip-ons von Vans im Schachbrettmuster. Und plötzlich wollten alle diese Schuhe. Van Doren schreibt in seinem Buch: «Innert kürzester Zeit wurden wir von einer 20-Millionen- zu einer 45-Millionen-Firma.»