In Uitikon im Kanton Zürich sind am Montagmorgen in einem abgestellten Auto die drei leblosen Körper einer Frau und zweier Kinder aufgefunden worden.

Ein Passant entdeckte am Montagmorgen ein im Wald abgestelltes Auto mit drei regungslosen Insassen. Kurz nach 7.30 Uhr meldete er den Fund bei der Kantonspolizei Zürich. Die sofort ausgerückten Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod der 30-jährigen Frau und ihrer beiden 4-jährigen Zwillingsmädchen feststellen. Nach bisherigem Erkenntnisstand ist davon auszugehen, dass die in Deutschland wohnhafte Mutter im Laufe des Sonntags zusammen mit ihren Kindern in die Schweiz einreiste und hier ihre Zwillinge sowie sich selbst tötete. Der genaue Sachverhalt und das Motiv, welches zu dieser Tat führte, werden durch die Kantonspolizei Zürich, die Staatsanwaltschaft I, das Institut für Rechtsmedizin des Universität Zürich sowie das Forensische Institut Zürich untersucht. (red.)