Mutter überfährt beim Manövrieren ihren Sohn (1) – er stirbt sofort

Beim Manövrieren erfasste eine 39-jährige Mutter am Freitagnachmittag in Rümikon ihren eigenen Sohn. Der Einjährige erlag noch an Ort und Stelle seinen schweren Verletzungen.

Der Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag um circa 17.30 Uhr in Rümikon. Beim Manövrieren erfasste die 39-jährige Mutter ihren 14-monatigen Sohn. Aufgrund der schweren Verletzungen verstarb das Kind noch auf der Unfallstelle. Die Örtlichkeit wurde grossräumig abgesperrt. Der genaue Hergang ist noch unbekannt, entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet. (red.)