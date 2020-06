Nach dem grauen Wetter folgt wieder ein Sommertag

Vor allem im Norden hat es am Sonntag und in der Nacht auf Montag kräftig geregnet. Auch am Montagmorgen schüttet es weiter, gegen Nachmittag soll es nur noch einzelne Schauer geben und im Flachland drückt immer mehr die Sonne durch, wie Meteonews schreibt.

Am Dienstag geht es dann endlich wieder Richtung Sommerwetter: Mit viel Sonne erreichen die Temperaturen rund 25 Grad. Am Mittwoch bleibt das Wetter schön und vereinzelt sind bis zu 30 Grad möglich.

