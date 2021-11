Nachdem massnahmenkritische Kreise Tickets gehamstert haben und auf dem Konzert in Lausanne am Dienstag nur rund 100 von 500 Personen erschienen sind, hat das Bundesamt für Gesundheit (BAG) reagiert. Wer eines oder mehrere Tickets für die gesamte Konzertreihe im Rahmen der nationalen Impfwoche reserviert hat, muss seine Wunschlocation angeben – um die restlichen Tickets für andere Interessierte freizugeben.

BAG ist «enttäuscht»

Gegenüber TVO teilt das BAG mit: «Grundsätzlich sind wir enttäuscht von Personen, die Tickets reservieren und nicht erscheinen, um so den Diskurs zu verhindern.» Härtere Worte für die Sabotage-Aktion findet Musiker Stress, der auf der Konzertreihe unter dem Motto «Back on Tour» in Lausanne vor fast leeren Rängen spielen musste: «Ich finde es lächerlich», sagt er gegenüber «Blick». «Die Leute sprechen von Freiheitsentzug und nehmen anderen die Freiheit weg.»

«Unsympathische Aktion für guten Zweck»

Bereits kurz nachdem der Bund bekanntgegeben hatte, dass zu seiner 100-Millionen-Impfoffensive auch Gratiskonzerte gehören, machten Gegnerinnen und Gegner der Coronapolitik Stimmung auf Social Media – und riefen dazu auf, Tickets zu reservieren, ohne jedoch das Konzert zu besuchen. «Die Leute haben ja eigentlich nichts davon», erklärt der Sozialwissenschaftler Marko Ković das Verhalten. Die Leute seien der Meinung, etwas gegen die vorherrschende «Diktatur» oder Ungerechtigkeit tun zu müssen. «Durch solch unsympathische Aktionen haben sie schliesslich das Gefühl, für eine gute Sache zu kämpfen.»

(lag)