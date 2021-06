Gemäss ersten Erkenntnissen der Polizei soll es im 5. Stock des Parkhauses zu einem Streit zwischen den beiden gekommen sein. Dabei wurde die Frau mutmasslich verletzt. «Im weiteren Verlauf des Streits stürzten die beiden aus noch ungeklärten Gründen vom Parkhaus», sagt Pascal Häderli, Mediensprecher der Kantonspolizei St. Gallen, gegenüber FM1Today. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Ehepaares feststellen.

Die 31-jährige Frau und der 38-jährige Mann aus Ungarn lebten seit einigen Monaten getrennt. Gemäss dem Mediensprecher handelte es sich um ein kinderloses Paar. Vor einigen Tagen sei es zwischen den beiden in St. Gallen, am Wohnort der Frau, zu einem Streit gekommen. Die genauen Umstände sind zurzeit noch unklar und werden von Spezialisten der Kantonspolizei St. Gallen abgeklärt. Nach jetzigen Erkenntnissen seien keine weiteren Personen in die Auseinandersetzung involviert gewesen, so Häderli.