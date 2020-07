Es herrscht Aufbruchstimmung in einem Zelt hinter der Avia-Tankstelle an der Oberstrasse in St.Gallen. Zahlreiche Medienschaffende aus allen Ecken der Schweiz und dem Ausland haben den langen Weg in die Ostschweiz auf sich genommen. Mit ihren benzinbetriebenen Autos sind sie am Dienstag hergekommen, um eines zu sehen: einen Lastwagen, der mit Wasserstoff betankt wird. An der ersten Wasserstoff-Tankstelle in der Ostschweiz, notabene erst die dritte Zapfsäule schweizweit, die mit dem Zukunftsstoff «H2» die Fahrzeuge zum Rollen bringt.