Nino Schurters Tochter fährt besser Velo als du

Nino Schurters Tochter kommt ganz nach dem Vater: In rasendem Tempo fährt die fünfjährige Lisa einen Bike-Trail in Lenzerheide hinunter. Mit einer Go Pro hat der achtfache Weltmeister die wilde Fahrt gefilmt und das Video anschliessend auf Facebook gestellt. «Man sieht schon, dass du trainiert hast», sagt Schurter zu seiner Tochter. Ihr scheint das Biken ziemlich Freude zu bereiten. «Das macht Spass», ruft Lisa während der Fahrt.