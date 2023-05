OECD-Mindeststeuer: Das Wichtigste in Kürze

Worum geht es bei der OECD-Mindeststeuer?

Internationale Grossunternehmen sollen ihren Gewinn in allen Ländern mit mindestens 15 Prozent versteuern müssen. Darauf haben sich rund 140 Staaten geeinigt. Sie dämmen damit den globalen Steuerwettbewerb ein. Bundesrat und Parlament wollen, dass die Schweiz mitzieht. Die vereinbarte Mindeststeuer wird in der Schweiz bislang nicht überall erreicht. Deshalb soll eine Ergänzungssteuer eingeführt werden. Die zusätzlichen Steuereinnahmen gehen laut Vorlage zu 25 % an den Bund und zu 75 % vorwiegend an jene Kantone, die heute tiefer besteuern.