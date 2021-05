Öffnungsplan des Bundesrats: Das musst du wissen

Wie soll dieser vierte Öffnungsschritt aussehen?

Innenräume von Restaurants sowie Thermalbäder und Wellnessanlagen sollen wieder öffnen dürfen. Für Veranstaltungen mit Publikum soll in Innenräumen neu eine Limite von 100 statt 50 Personen gelten, draussen von 300 statt 100 Personen. Ausserdem will der Bundesrat im Amateursport die Personenobergrenze von 15 auf 30 Sportlerinnen und Sportler anheben, bei Mannschaftssportarten nationaler und regionaler Ligen gar von 30 auf 50. Bei Geimpften entfällt nun auch die Reisequarantäne.

Wann treten die Lockerungen in Kraft?

Bei diesen Lockerungen handelt es sich nur um Vorschläge, derzeit sind sie in der Konsultation bei den Kantonen. Am 26. Mai soll dann endgültig über die vorgeschlagenen Lockerungen entschieden werden. Die Öffnungsschritte sollen voraussichtlich ab Montag, 31. Mai, in Kraft treten, wenn von der Schutzphase in die Stabilisierungsphase gewechselt wird.

Kann ich nun wieder im Restaurant essen gehen?

Ja, wenn es die epidemiologische Lage erlaubt. Sprich: Wenn die Fallzahlen sinken oder stabil bleiben. Die Innenräume der Restaurants sollen dann mit Schutzkonzepten wieder öffnen können. Es gelten dieselben Regelungen wie aktuell für den Aussenbereich: Abstand oder Abschrankung, maximal vier Personen am Tisch, Erhebung der Kontaktdaten aller Gäste, Sitzpflicht und Maskenpflicht am Tisch, wenn nicht konsumiert wird. Auf den Terrassen wird die Maskenpflicht am Tisch aufgehoben.