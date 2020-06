Nach rund drei Monaten Reisebeschränkungen, will Österreich am Donnerstag seine Grenze zu einigen Nachbarländern wieder öffnen. Auch die Grenzbeschränkung zur Schweiz soll aufgehoben werden, sagte Aussenminister Alexander Schallenberg am Mittwoch in Wien. Dieser Beschluss kommt aber offenbar völlig unvermittelt.

«Wir wurden überrascht»

Ob die Schweizer ab morgen ohne triftigen Grund zum Beispiel wieder nach Vorarlberg fahren können, kann zurzeit niemand beantworten. «Wir haben von der Grenzöffnung in den Medien erfahren», sagt Horst Spitzhofer, Pressesprecher der Vorarlberger Landespolizeidirektion, und verweist auf das Bundesministerium des Inneren in Wien.

Einkaufstourismus weiterhin verboten

Beim Bundesministerium scheinen jedoch nach der Bekanntgabe der Grenzöffnung die Telefondrähte heiss zu laufen. Für FM1Today ist trotz vielen Versuchen niemand erreichbar.

Fest steht aber, dass die Schweiz an ihrem ursprünglichen Plan festhält, die Grenzen zu Österreich, Frankreich und Deutschland erst am 15. Juni zu öffnen. Das bestätigt das Staatssekretariat für Migration gegenüber dem Vaterland. Einkaufstourismus bleibt also weiterhin verboten.