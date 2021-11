Wie gefährlich ist Omikron?

In Südafrika hat sich Omikron in verschiedenen Regionen ausgebreitet, obwohl dort Menschen zum Teil geimpft und genesen waren. Gleichzeitig sind aber die Ansteckungen mit Delta nicht angestiegen. Dies zeigt, dass Omikron gegenüber Delta einen Vorteil haben könnte. Auch deuten die Mutationen des Virus darauf hin, dass diese Variante leichter übertragbar ist als Delta.

Auch wenn gemäss verschiedenen Medienberichten spekuliert wird, das Virus führe zu milderen Krankheitsverläufen, sind die Experten des BAG besorgt und betonen. «Die Datenlage ist noch viel zu unklar. Wir wissen erst in ein paar Wochen, was Sache ist», sagte Virologin und Taskforce-Leiterin Tanja Stadler an der Medienkonferenz.

Ist Omirkon nun das grössere Problem als Delta?

Die Experten gehen davon aus, dass Delta mindestens bis Weihnachten noch das Infektionsgeschehen in der Schweiz dominieren wird. Zurzeit ist aber die Lage wegen Delta bereits kritisch, die Ansteckungszahlen steigen weiter an. Immerhin: In den Spitälern sei die Lage noch nicht dramatisch, jedoch belastend, sagte Rudolf Hauri, Präsident der Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte. Er geht davon aus, dass es in den Spitälern bald zu Verschiebungen von nicht dringlichen Operationen kommen wird und dass es auch Abstriche bei der Behandlungsqualität geben werde. Patrick Mathys, Leiter Krisenbewältigung BAG, sagte: «Omikron hat das Potenzial, das Pandemiegeschehen entscheidend zu beeinflussen. Es trübt unsere Aussichten für die nächsten Wochen und Monate.»

Was kann man gegen Omikron tun?

Letztlich kann man nicht verhindern, dass das Virus seinen Weg auch in die Schweiz finden wird. Im Moment versucht das BAG mit Reisebeschränkungen diesen Prozess zu verlangsamen. Damit kann wichtige Zeit gewonnen werden. «Wenn das Infektionsgeschehen gleichzeitig von Delta und Omikron dominiert wird, würde dies unser Gesundheitssystem überfordern», sagte Anne Lévy, Direktorin des BAG.