Anfangs Januar konnten die meisten Skigebiete ihren Betrieb wieder aufnehmen, mit Einschränkungen bezüglich der Kapazität. «Wie sich nun zeigt, besuchten auch die inländischen Gäste nur zurückhaltend die Skigebiete», schreibt der Verband Seilbahnen Schweiz. 33,8 Prozent weniger Gäste haben für den Monat Januar eine Umsatzeinbusse von 37,5 Prozent zur Folge. «Das fehlende Angebot an gastronomischer Verpflegung sowie die Kapazitätsbeschränkungen in den geschlossenen Transportmitteln dürften wesentlich dazu beigetragen haben, dass die Gäste sehr viel kürzere Zeit in den Skigebieten geblieben sind. In der besonders kalten Periode zu Jahresbeginn ist das Bedürfnis nach einer Aufwärmmöglichkeit und einer warmen Mahlzeit verständlicherweise besonders ausgeprägt.»

Zentral- und Ostschweiz leiden

Regional zeichne sich ein dramatisches Bild in der Zentralschweiz ab, deren Skigebiete länger geschlossen bleiben mussten, was zu Umsatzeinbussen von über 40 Prozent führte. Auch die Ostschweiz hatte mit anfänglichen Betriebsschliessungen zu kämpfen, was sich markant negativ auf die Besucherzahlen ausgewirkt habe.