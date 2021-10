Personenbeschränkungen und Clubschliessungen: Das hat sich in einem Jahr verändert

«Die Ansteckungen steigen jeden Tag. Der Bundesrat hat deshalb zusätzliche Massnahmen beschlossen, die ab Mitternacht greifen.» Sätze wie diese lassen uns jedes Mal aufhorchen, wir sind sie uns mittlerweile aber auch ein wenig gewohnt. Vor genau einem Jahr zogen die Bundesräte Alain Berset, Simonetta Sommaruga und Guy Parmelin genau mit diesen Worten die ganze Aufmerksamkeit der Schweizer Bevölkerung auf sich. Am 28. Oktober wurde in Bern nämlich ein neues Massnahmenpaket präsentiert, das bereits am nächsten Tag in Kraft treten sollte. Die Massnahmen waren weitreichend: Sperrstunde nach 23 Uhr, Beschränkungen von privaten Treffen auf maximal zehn Personen und Maskenpflicht im öffentlichen Raum – auch draussen.

Die Massnahmen veränderten unser Leben in den Monaten danach stark, das soziale Leben wurde auf ein Minimum zurückgefahren. Mittlerweile dürfen wir uns wieder in grösseren Gruppen treffen, nach 23 Uhr eine Bar besuchen und Masken müssen oft nur noch in geschlossenen Räumen getragen werden. Geimpfte, Genesene und Getestete geniessen zudem noch ein paar Freiheiten mehr. Doch inwiefern hat sich unsere Situation bezogen auf Fallzahlen, Spitaleinweisungen und Massnahmen geändert?

So hat sich die Situation verändert

Nach einem relativ guten Sommer mit tiefen Fallzahlen stiegen die Corona-Ansteckungen Anfang Oktober 2020 stark an und verdoppelten sich im Wochentakt. Am 26. Oktober (Vergleichsdatum) wurden mehr als 10'000 neue Fälle innert 24 Stunden gemeldet, der 7-Tages-Durchschnitt lag bei 7700. Nicht nur die Fallzahlen schossen in die Höhe, auch wurden immer mehr Hospitalisierungen gemeldet. Am 26. Oktober waren es fast 250. Zudem wurden 20 Todesfälle verzeichnet.

Der Bundesrat musste schnell handeln, um den starken Anstieg bremsen zu können. Am 29. Oktober traten deshalb die neuen Massnahmen in Kraft. Bis die Wirkung jener jedoch eintrat, dauerte es nochmals Wochen. Am 2. November 2020 wurde mit 10'500 Fällen innert 24 Stunden der höchste Stand der täglichen Fallzahlen in der ganzen Pandemie gemessen. Bereits am 30. Oktober wurden mit mehr als 300 Spitaleintritten ein Rekord erreicht. Am 12. November wurden mit 109 die meisten Todesfälle gemeldet.

Die Fallzahlen gingen von da an langsam zurück. Einen Monat nach Einführung der neuen Massnahmen wurden nur noch 1700 Neuinfektionen gemeldet, der 7-Tages-Durchschnitt lag aber noch immer bei 3700 Fällen. 120 Personen mussten am 29. November ins Spital eingewiesen werden, mehr als 80 Personen starben.

Die Zahlen heute sind im Vergleich mit dem Herbst vor einem Jahr deutlich tiefer. Inzwischen sind auch 63 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. Am 26. Oktober gab es in der Schweiz über 1600 neue Fälle, also rund 9000 weniger als vor einem Jahr. 8 Personen mussten hospitalisiert werden, im Oktober 2020 waren es noch 250 gewesen. Vier Personen starben.

Massnahmen 2020 vs. 2021

Um den starken Anstieg der Fallzahlen zu stoppen, verkündete der Bundesrat vor einem Jahr einschneidende Massnahmen. Discos wurden geschlossen und es galt eine Sperrstunde von 23 bis 6 Uhr. Veranstaltungen durften nur noch mit bis zu 50 Personen stattfinden, im Privaten durfte man sich nur in Gruppen von maximal zehn Personen treffen. Sport mit Körperkontakt wurde verboten, bei Trainings galt eine Beschränkung von 15 Personen. Ausserdem wurde die Maskenpflicht am Arbeitsplatz, in Fussgängerzonen, in Schulen ab Sekundarstufe II und im öffentlichen Raum ausgeweitet. Hochschulen mussten erneut in den Fernunterricht wechseln.