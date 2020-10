Shaqiri hat Corona und befindet sich in Isolation – Testspiel findet statt

Mit dem Testspiel am Mittwoch gegen Kroatien im St.Galler Kybunpark startet für die Schweizer Fussball-Nati eine intensive Phase. Am Samstag spielt Vladimir Petkovic' Team im Rahmen der Nations League gegen Spanien, nächsten Dienstag folgt bereits die nächste Partie gegen Deutschland. Petkovic ist sich der hohen Belastung bewusst und will unerfahrenen Spielern eine Einsatzchance ermöglichen.

Admir Mehmedi rückt nach

Zur Aufstellung äussert er sich nicht konkret, auch weil noch Admir Mehmedi für Xherdan Shaqiri, der sich momentan in der Isolation im Hotelzimmer befindet, nachrückt. Mehmedi wird ein spezielles Training absolvieren und ist «wahrscheinlich» auch eine Option für den Mittwoch.