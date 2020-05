Es sind traurige Tage für die Pfadfinderinnen und Jublaner. Sie hätten vorfreudig ihre sieben Sachen in den Rucksack gepackt, den Schlafsack unter dem Bett hervorgeholt. Mit Sack und Pack würden sie jetzt beim Pfadiheim oder Jubla-Haus stehen und sich von dort aus auf den abenteuerlichen Weg ins Pfila machen.

Digitaler Singsong am Lagerfeuer

Unter anderem kann man knifflige Rätsel lösen, coole Sachen basteln und an gemeinsamen Höhepunkten digital teilnehmen, um so doch noch ein bisschen in Lagerstimmung zu kommen.

Einer der grössten Pfila-Höhepunkte ist der traditionelle Singsong. Jede Abteilung hat eigene Rituale und Traditionen. Am Sonntagabend aber wollen Pfadis und Jublas aus der ganzen Schweiz digital zusammenkommen, um sich am Lagerfeuer zu treffen.

Bereits zum zweiten Mal wird ein solcher Singsong auf digitalem Wege im ganzen Land ins Leben gerufen.

Programm downloaden und los geht's

Nebst gemeinsamen Lagerfeuer-Momenten gibt es ganz viele vorbereitete Programmpunkte und sogar ein Pfila-Menü zum Nachkochen.

Für die jüngeren Teilnehmenden gibt es Programmpunkte wie Basteln mit Karton und Schnitzen unter Anleitung. Für die älteren Teilnehmenden gibt es eine «Crazy Challenge», eine Aufgabe, die man per Videochat mit seiner Rotte lösen kann.

Ausserdem haben die 15 freiwilligen Initianten einen eigenen Lagerdruck entworfen, den man sich auf sein Pfadi- oder Jubla-Hemd drucken kann.

Es fehlt also an gar nichts, damit es dieses Jahr doch noch ein gelungenes Pfila gibt.