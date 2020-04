Sie sind mitunter das, was einem aus der Kindheit in Erinnerung bleibt: Sportcamps, Skilager, Pfadilager und Vereinsausflüge. Manche werden von Jugendorganisationen angeboten, andere durch Schulen, kantonale Ämter oder private Firmen organisiert. Sie alle haben Anfang April mit Freude die Nachricht des Bundesrates aufgenommen: Per 1. Juli steigen die Beiträge für Jugend-und-Sport-Angebote (J+S) markant.

Ermöglicht Badibesuche und eine Reise mit dem ÖV

Vor allem gemeinnützige Jugendorganisationen wie die Pfadi freuen sich über das zusätzliche Geld. «Es ist eine Wertschätzung für die ehrenamtliche Arbeit, die Tausende von Leiterinnen und Leitern in allen Jugendverbänden jedes Jahr leisten», sagt Daniela Diener, Mediensprecherin der Pfadibewegung Schweiz PBS.

In den letzten Jahren haben viele Pfadis an allen Ecken und Enden sparen müssen, um ihr Lagerbudget nicht allzu sehr zu strapazieren und den Teilnehmenden gleichzeitig ein günstiges Lager zu ermöglichen. Der Jugend-und-Sport-Beitrag an Lager steigt per 1. Juli 2020 von 7.60 auf 16 Franken pro Tag und Kind, eine der Haupteinnahmequellen von Lagern wird also mehr als verdoppelt.

Eine Zugreise mit 30 Kindern oder der Eintritt in die Badi wurde zuvor schnell zu einem Aufwand, der für die Lagerkasse nicht tragbar war. Das soll sich nun ändern.