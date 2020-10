Die Euroscheine hätten wohl in der Kasse eines Vorarlberger Einkaufsladens, nicht in der Kasse der Landespolizei landen sollen. Dennoch mussten am Montag mehrere Schweizer Autofahrerinnen und Autofahrer in Feldkirch ihr Portemonnaie zücken und 25 Euro rausrücken. Der Grund: Am Fahrzeug fehlte der CH-Aufkleber.

Dies berichtet eine Nutzerin der Facebook-Gruppe «Gemeinschaft Oberrheintal» in einem vielbeachteten Post. Auch die Fahrer vor und hinter ihr seien wegen des CH-Klebers angehalten und gebüsst worden.

Schweizerkreuz reicht nicht aus

Ein kurzer Blick ins Gesetzbuch bestätigt die Rechtmässigkeit der Ordnungsbusse. Artikel 45 der Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge besagt, dass Motorfahrzeuge im Ausland ein Landeskennzeichen am Heck tragen müssen.

Das Schweizerkreuz auf dem Nummernschild reicht dazu nicht aus, obwohl das Design unserer Schilder sich klar von denen der EU abhebt. Auf den EU-Schildern ist das Länderkürzel integriert, bei diesen Fahrzeugen ist deshalb kein Kleber notwendig.

Erst die Italiener, jetzt auch noch die Österreicher?

Oftmals kommt man ohne Kleber bei einer Polizeikontrolle mit einer Ermahnung davon. Hin und wieder wurden jedoch Fälle bekannt, bei denen Schweizer horrende Bussen für das Fehlen des Klebers bezahlen mussten.