«Eine Gruppe von vier spanischen Touristen waren am Mittwoch auf einer Canyoning-Tour in der Parlitobelschlucht in Vättis», sagt Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen. Sie dürften dann von einem heftigen Gewitter überrascht worden sein. Die Polizei geht davon aus, dass die Männer vor 19 Uhr verunglückten. «Sie wurden als vermisst gemeldet und die Rettungskräfte rückten sofort aus und begannen mit der Suche», so Schneider.

Ohne Veranstalter unterwegs

Drei von ihnen wurden in der Nacht nur noch tot aufgefunden, ein vierter Mann wird weiterhin vermisst. «Gemäss ersten Erkenntnissen waren die Männer mit keinem Veranstalter unterwegs, genauere Informationen haben wir aber noch nicht.»

Suche wegen Wetter unterbrochen

Was sich genau in der Schlucht abspielte, müsse abgeklärt werden. Nach der vierten Person werde derzeit mit einem Grossaufgebot gesucht. Bereits in der Nacht stand ein Grossaufgebot von Rettungskräften im Einsatz. Die Wetterbedingungen sorgten in der Nacht für eine Unterbrechung der Suche. In den frühen Morgenstunden wurde der Einsatz wieder aufgenommen.

