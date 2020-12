Die Party stieg am Samstagabend in der Industrie Unteriberg in Schwyz. Zwei von den 80 Gästen wurden verhalftet. «Einer hat uns angegriffen. Dieser wurde wegen Gewalt und Drohung gegen Beamte festgenommen», sagt David Mynall, Mediensprecher der Kantonspolizei Schwyz, gegenüber FM1Today. Der Zweite wurde zur Ausnüchterung mitgenommen.

«Weder die Maskentragepflicht noch der nötige Abstand wurden eingehalten», so Mynall. Die Kantonspolizei Schwyz musste die Party deshalb zwingend auflösen. Von den 80 Partygästen liess sich rund die Hälfte nicht wegweisen. «Einige mussten wir rausholen, dabei ist es vereinzelt zu Widerständen gekommen», so Mynall. Alle, die an der Party teilnahmen, wurden wegen Verstosses gegen die Massnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie verzeigt.

(red.)