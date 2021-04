Polizei löst Studentenparty mit 300 Personen in Sion auf

Die Regionalpolizei hat am Donnerstagabend eine nicht bewilligte Feier auf der Planta in Sion aufgelöst. Rund 300 Studenten hatten sich am Donnerstagabend auf der Planta in Sion getroffen, um den Beginn ihrer Osterferien zu feiern.

Wie die Polizei berichtet, forderte die Regionalpolizei Sitten/Siders die Feiernden zunächst auf, die Parkanlage zu verlassen und sich auf den «Place de la Planta» zu begeben, da dort die Abstandsregeln wegen der Corona-Pandemie besser eingehalten werden könnten. Letztendlich habe die Kantonspolizei jedoch eingegriffen, um den nicht bewilligten Anlass aufzulösen. Sieben Personen seien verhaftet worden, weil sie Gegenstände in Richtung Polizei geworfen hätten. Es sei niemand verletzt worden und es sei auch kein grösserer Sachschaden entstanden.