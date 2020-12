Polizei stürmt private Party mit 80 Personen

Zwei Gäste wurden verhalftet, einer wegen Gewalt und Drohung gegen Beamte, der zweite zur Ausnüchterung. Die Party stieg am Samstagabend in der Industrie Unteriberg in Schwyz. Von den 80 Partygästen liess sich rund die Hälfte nicht wegweisen. Die Kantonspolizei Schwyz löste die Party auf und kontrollierte die 80 Personen. Alle, die an der Party teilnahmen, wurden wegen Verstosses gegen die Massnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie verzeigt.

(red.)