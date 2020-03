Polizei verhaftet Drogenkuriere

Die Kantonspolizei Zürich hat am Freitagmittag am Flughafen Zürich eine Frau und einen Mann verhaftet, die Kokain am Körper oder im Gepäck mitführten.

Gegen Mittag reiste eine 29-jährige Amerikanerin von São Paulo nach Zürich. Bei der Kontrolle entstand der Verdacht, dass es sich eine Drogenschmugglerin handeln könnte. Die weiteren Abklärungen zeigten, dass sie rund zwei Kilogramm Kokain in einer Schmugglerhose mitführte. Mit demselben Flug reiste auch ein 23-jähriger Lette ein, der einen Anschlussflug nach Kiew gebucht hatte. Wiederum entstand der Verdacht, dass es sich um einen Drogenkurier handeln könnte. In seinem Gepäck fanden die Kantonspolizisten rund zwei Kilogramm Kokain, das unter einem doppelten Boden seines Koffers eingebaut worden war. Die Kurierin und der Kurier reisten unabhängig voneinander. Im Anschluss an die polizeilichen Befragungen wurden die Festgenommenen der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland zugeführt.