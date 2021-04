Polizei verhindert weitere Krawallnacht mit Grosskontrolle

Die Polizei griff am Sonntagabend in St.Gallen rigoros durch und kontrollierte praktisch alle jungen Leute, die in der Stadt unterwegs waren. Wer nicht glaubhaft erklären konnte, dass er nicht dem Gewaltaufruf gefolgt war, wurde weggewiesen. In der Folge verlief der Abend ohne Zwischenfälle.

In den Sozialen Medien hatten gewalttätige Jugendliche für den Abend des Ostersonntags zu einer dritten Welle von Gewalt aufgerufen. Entsprechend bereitete sich die St. Galler Polizei vor und verhinderte mit umfangreichen Personenkontrolle Ausschreitungen. Insgesamt wiesen die Ordnungshüter zwischen 18.00 Uhr und 01.00 Uhr in der Nacht 500 Personen weg, wie die Stadtpolizei St. Gallen am frühen Montagmorgen mitteilte. Nach Personenkontrollen wurden 60 Personen verhaftet und auf mögliche Straftatbestände abgeklärt. Vermummungsmaterial sichergestellt Eine Personengruppe hielt die Polizei an, weil sie 2,5 Liter Brennsprit und kleine, leere Flaschen mit sich führte, die zum Bau von Molotow-Cocktails hätten verwendet werden können. Ferner stellte die Polizei diverse Pyros, Vermummungsmaterial und ein Messer sicher. Die Polizei habe weder Gummischrot noch Reizgas einsetzen müssen. Es habe weder Ausschreitungen gegeben noch seien Personen verletzt worden oder Sachschaden entstanden. Der Polizei sei es gelungen, die Dynamik um Gewaltaufrufe für die Stadt St. Gallen vorerst zu stoppen. Keine Verstösse gegen Covid-19 Bei den jüngsten Ausschreitungen habe es sich nicht um Verstösse gegen die Covid-19-Verordnung gehandelt, sondern um eine gezielt vorbereitete Gewalt gegen die Einsatzkräfte der Polizei und dem Ziel, Sachschaden zu verursachen, betonte die Polizei. Der Stadtrat und die Stadtpolizei St. Gallen seien sich bewusst, dass die vielen Wegweisungen auch Fragen aufwerfen würden. Wegen der Aufrufe zur Gewalt und den massiven Ausschreitungen in den vergangenen Tagen seien die Wegweisungen in der ausserordentlichen Situation als verhältnismässig erachtet worden. Die Abwägung, Personen aus der Stadt wegzuweisen oder erneut verletzte Personen oder Sachschäden in Kauf zu nehmen, sei sorgfältig erfolgt. Die Personenkontrollen und die Wegweisungen seien darüber hinaus im Voraus klar kommuniziert worden. Kontrollen in der Innenstadt Die St. Galler Polizei hatte am Sonntagabend in der Innenstadt und am Bahnhof zahlreiche Personen kontrolliert und Wegweisungen ausgesprochen. Sie war erneut mit einem Grossaufgebot präsent - Polizisten in Vollmontur, mit Gittern geschützte Fahrzeuge und ein Helikopter, der über der Stadt kreiste. Am Roten Platz zwischen Bahnhof und Altstadt verhinderte die Polizei Ansammlungen von Menschen. Laut Klaus-Dieter Mennel, Sprecher der Stadtpolizei St. Gallen, kam es zu keinen Zwischenfällen. Player spielt im Picture-in-Picture Modus Quelle: Tele 1